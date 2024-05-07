Juventus yeni sezonun ilk transferini bitiriyor

Serie A'da şampiyonluğu Inter'e kaptıran ve gelecek sezonun transfer çalışmalarını hızlandıran Juventus ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor.



YENİ KALECİ YOLDA



Nicolo Schira'nın haberine göre Juventus, Monza forması giyen Michele Di Gregorio'yu kadrosuna katmak üzere.



Haberin detaylarında Juventus'un, 26 yaşındaki İtalyan kaleciyi 15 milyon euro + bonuslar ile transfer etmek üzere olduğu söylendi.



Ayrıca Michele Di Gregorio'nun, Juventus ile senelik 2 milyon euro ve bonuslar olmak üzere 2029'a kadar anlaştığı da iddia edildi.



33 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Monza formasıyla 33 resmi maça çıkan Michele Di Gregorio bu karşılaşmalarda 35 gol yerken, 14 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU