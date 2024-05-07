New Orleans Pelicans'ın, yıldız oyuncusu Brandon Ingram'a kontratını uzatma teklifinde bulunmasının beklenmediği iddia edildi.



Forbes Sports'tan Evan Sidery, Ingram'ın takımla olan sözleşmesini bu yaz dört yıllığı 208 milyon dolarlık bir kontratla uzatmaya hak kazanmasına rağmen bunun gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığını öne sürdü.



Sidery ayrıca, New Orleans ekibinin kontratı çaylak ölçeğinde uzatılmaya uygun olan Trey Murphy III'ü takımın gelecekteki kısa forveti olarak gördüğünü söyledi.



Pelicans'taki beşinci yılında Ingram, maç başına 32,9 dakikada 20,8 sayı, 5,1 ribaund ve 5,7 asist ortalamaları yakaladı.



Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu genel başkan yardımcısı David Griffin, mevcut kadronun limitine ulaştığını belirterek, takımın Batı Konferansı'nda rekabetçi konumda olabilmesi için önemli iyileştirmeler yapması gerektiğinin altını çizdi.





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