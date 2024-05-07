VakıfBank, Kiera Van Ryk'ı renklerine bağladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon THY'de oynayan Kiera Van Ryk'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, Kiera Van Ryk'ı renklerine bağladı
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07 Mayıs 2024 16:18
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu kadro yapılanması doğrultusunda Kanadalı oyuncu Kiera Van Ryk'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları forması altında 2023-2024 sezonunun en skorer oyuncusu olan 25 yaşındaki Kanadalı pasör çaprazı ile sözleşme imzalandı.

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