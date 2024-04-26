Fenerbahçe Alagöz Holding'in armasına yeni yıldız!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste iki kez kupayı kaldırma başarısını gösteren Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın şampiyonluk yıldızı, sarı-lacivertlilerin armasındaki yerini aldı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının başarılarına vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:
"2023-2024 sezonunda tarihi bir başarı kazanarak yarıştığı her kulvarda şampiyon olan, rekorlar kırarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, 2024-2025 sezonundan itibaren bu başarımızın simgesi olan yıldızı armasında taşıyarak yeni zaferler için mücadele edecek. 2024-2025 sezonunda da mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluğun en güçlü adayı olacak Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımıza yeni armasıyla yeni şampiyonluklar ve zaferler dileriz."
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, kadın basketbol takımının başarılarına vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:
"2023-2024 sezonunda tarihi bir başarı kazanarak yarıştığı her kulvarda şampiyon olan, rekorlar kırarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, 2024-2025 sezonundan itibaren bu başarımızın simgesi olan yıldızı armasında taşıyarak yeni zaferler için mücadele edecek. 2024-2025 sezonunda da mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluğun en güçlü adayı olacak Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımıza yeni armasıyla yeni şampiyonluklar ve zaferler dileriz."
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