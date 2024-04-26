Galatasaray'da yıllık olağan bütçe toplantısı gerçekleştirilecek

Galatasaray Kulübünde yıllık olağan bütçe toplantısı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda cumartesi günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yıllık olağan bütçe toplantısı gerçekleştirilecek
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26 Nisan 2024 16:00
Galatasaray Kulübünde yıllık olağan bütçe toplantısı, cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda yapılacak toplantıda yeterli çoğunluk şartı aranmayacak. Toplantı, saat 10.00'da başlayacak.

Genel kurul başkanlık divanının oluşturulmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu mali konularda sunum yapacak.

Toplantı, bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanmasıyla sona erecek.

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