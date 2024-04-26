Tuchel'den Ralf Rangnick yorumu!

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, kulübün yeni teknik direktörlüğü için adı geçen Ralf Rangnick için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Tuchel'den Ralf Rangnick yorumu!
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26 Nisan 2024 16:46
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, ligde Eintracht Frankfurt ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"RAHATSIZ EDİCİ"

Tuchel, kulüple adı geçen teknik direktör Ralf Rangnick için gelen sorunun ardından, "Dürüst olmak gerekirse, bu soru sabahın üçünde gürültü yapan komşuya benziyor. [Gülerek] Kulaklığımı gürültü önleyici moda ayarlayacağım ve bunu duymazdan geleceğim. Bu konu, Frankfurt maçında ve salı günü Real Madrid maçında bana yardımcı olmayacak. Bu benim konum değil" cevabını verdi.

Tuchel, kendisinin kulüpte kalması adına bazı taraftarların başlattığı imza kampanyası için, "İnsanların beni burada tutmak istemesi benim için hoş bir durum. Ancak benim için bir önceliği yok. Önümüzdeki 11 gün önceliğim futboldan, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nden başka bir şey olamaz. Odaklanmış durumdayız, her gün önemli." diye konuştu.

ÖNCE FRANKFURT ARDINDAN REAL

Ligde cumartesi günü Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde ise salı günü Real Madrid ile yarı finalde kozlarını paylaşacak.

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