Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı

Fenerbahçe, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almayı planlamıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı
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26 Nisan 2024 15:29
Son güncelleme 26 Nisan 2024 15:35
Fenerbahçe, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün geleceği için kararını verdi.

FENERBAHÇE SATIN ALMAYACAK

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Fenerbahçe, milli futbolcuyu bonservisi ile renklerine katmak için harekete geçmeyecek.

Haberde, Fenerbahçe'nin bu kararında Çağlar'ın sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansın yönetimi ve teknik heyeti etkileyememesinin etkili olduğu belirtildi.

ATLETICO KAMPA ALACAK

Bu gelişme üzerine Atletico Madrid, gelecek sezon yaz kampında Çağlar Söyüncü'yü kamp kadrosuna alıp durumunu değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü, bu maçlarda 1 asist performansı gösterdi.



 
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