Bruno Guimaraes'in sözleşmesi büyük takımları üzdü

Avrupa devlerinin peşinde olduğu Bruno Guimaraes'in sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin yalnızca 1 aylık olduğu öğrenildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bruno Guimaraes'in sözleşmesi büyük takımları üzdü
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26 Nisan 2024 15:34
Newcastle United formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan Bruno Guimaraes'in sözleşmesindeki madde ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

SERBEST KALMASI 1 AYLIK

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bruno Guimaraes'in sözleşmesinde yer alan 116 milyon euroluk serbest kalma maddesi yalnızca 1 aylık.

Mayıs'ın son haftasında devreye girecek madde Haziran ayının son haftası arasında kullanılebilecek. Bu detayın ortaya çıkmasıyla birlikte 28 yaşındaki Brezilyalı yıldızın peşindeki takımlar transfere öncelik verdi.

Manchester City, Liverpool ve Bayern Münih'in transfer listesinde yer alan Guimaraes'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

45 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 45 resmi maça çıkan Bruno Guimaraes bu karşılaşmalarda 4 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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