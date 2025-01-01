Trabzonspor'da gündem Berkay-Bardhi takası

Trabzonspor'da kadro dışı kalan isimler arasında yer alan Enis Bardhi için çeşitli temaslar olurken, Karadeniz ekibinin planlarına takas girdi.
Başakşehir'in ara transferde takımdan göndermeyi planladığı Berkay Özcan için çalışma içinde bulunan Trabzonspor'un, İstanbul ekibine Berkay-Bardhi takasını sunacağı dile getirildi.
Berkay'ın Trabzonspor'a sıcak baktığı ifade edilirken, Bardhi'nin de İstanbul'a gidebileceği vurgulandı. Bu konuda iki ekip de gereken çalışmayı yaparak, bir an önce işin bitmesinden yana olduğu dile getirildi.
Enis Bardhi'ye, La Liga takımlarından Levante'nin de talip olduğu belirtildi.
Başakşehir'in ara transferde takımdan göndermeyi planladığı Berkay Özcan için çalışma içinde bulunan Trabzonspor'un, İstanbul ekibine Berkay-Bardhi takasını sunacağı dile getirildi.
Berkay'ın Trabzonspor'a sıcak baktığı ifade edilirken, Bardhi'nin de İstanbul'a gidebileceği vurgulandı. Bu konuda iki ekip de gereken çalışmayı yaparak, bir an önce işin bitmesinden yana olduğu dile getirildi.
Enis Bardhi'ye, La Liga takımlarından Levante'nin de talip olduğu belirtildi.