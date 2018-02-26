Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde Ricardo Quaresma'nın skoru 3-1 yapan golünün ardından Portekizli yıldızı tebrik etti.Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'yı kendisine doğru çağırarak, "Gel buraya, alnından öpeceğim" sözleriyle Portekizli'ye seslendi. Vodafone Park'ta Beşiktaş tribünlerinde büyük bir sevinç yaşanırken, Quaresma ile Şenol Güneş de zafere saniyelere kala bu galibiyeti kutladılar.Teknik direktör Şenol Güneş'in çağrısına yanıt veren Quaresma, koşarak deneyimli teknik adamın yanına gitti. Şenol Güneş ise yanına gelen Quaresma'yı yanından öperek "Bravo, aferin oğlum" dedi.Bu arada daha önce Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçında frikikten bir gol atan Anderson Talisca'yı da alnından öpmüştü ve ikili kenarda sevinç yaşamıştı.