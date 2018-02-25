Beşiktaş, 5 maç sonra Fenerbahçe'yi yendi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.Karşılaşmanın 8. dakikasında Fernandao'nun golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda etkili bir oyun sergiledi.Derbi maçta özellikle Ricardo Quaresma ile etkili olan Beşiktaş, 49. dakikada Domagoj Vida'nın golüyle 1-1 beraberliği sağladı. 73. dakikada Quaresma ile 2-1 öne geçen Beşiktaş, son bölümlerde yorgunluk belirtileri gösterse de 90 4. dakikada Quaresma ile bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.Ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye de 3-1 üstünlük kurdu.Ligde 12. galibiyetini alan Beşiktaş, 8 de beraberlikle puanını 44'e yükselterek zirvedeki iddiasını sürdürdü.Beşiktaş, ikili averajda da rakibine üstünlük kurdu.Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki derbi maçını 3-1 kazanarak ikili averajda rakibinin önüne geçti.Sarı-lacivertli rakibini geçen sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk eden siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmaları kazanmayı başaramamıştı. Türkiye Kupası'nda rakibine 1-0 mağlup olan Beşiktaş, ligdeki derbi karşılaşmasından ise 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.Siyah-beyazlı ekip, 5 maç sonra Fenerbahçe'yi mağlup etti.Bu derbi mücadelesi öncesi rakibini son olarak 2015-2016 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mağlup eden Beşiktaş, daha sonraki 5 karşılaşmayı kazanamamıştı. Bu 5 maçın 2'sini berabere bitiren ve 3'ünden mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, 23. haftadaki derbi mücadelesini kazanarak bu hasretini bitirdi.Siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı.Beşiktaş, biri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 6'sın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ve 31'i Vodafone Park'ta olmak üzere evindeki 38 maçta 31 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım, iç sahadaki namağlup serisinde 100. puanına ulaştı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının 1-0 yenik duruma düşmesinin ardından takım dizilişinde değişikliklere gitti.Dusko Tosic'i sol beke çeken Güneş, Adriano Correia'yı bu oyuncunun önüne yerleştirdi. Gary Medel ise Tosic'in yerine savunmanın göbeğinde görev aldı.Siyah-beyazlı ekipte Ryan Babel ise Vagner Love'a daha yakın oynamaya başladı.Güneş, Domagoj Vida'nın skoru 1-1 getirmesi sonrası takım kurgusunda tekrar değişiklik yaptı. Vida'nın yerine Alvaro Negredo'yu alan tecrübeli çalıştırıcı, çift forvete döndü. Babel orta sahanın soluna gelirken, Adriano da sol beke geçti. Beşiktaş'ta stoperde bu sefer Medel ile Tosic oynadı.Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Ricardo Quaresma, Türkiye kariyerinde ilk derbi golünü attı.Siyah-beyazlı ekipte 5. sezonunu geçiren ancak daha önce Galatasaray veya Fenerbahçe maçlarında gol atma başarısı gösteremeyen Portekizli futbolcu, 77. dakikada şık bir vuruşla meşin yuvarlağı sarı-lacivertli takımın filelerine gönderdi. Quaresma, 90 4. dakikada bir gol daha buldu ve takımının sahadan 3-1 galibiyetle ayrılmasını sağladı.Beşiktaş formasıyla ilk derbi maçına çıkan Domagoj Vida, bir başka ilki daha yaşadı.Karşılaşmanın 49. dakikasında kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderen Vida, ilk gol sevincini bir derbi maçında gerçekleştirdi.Beşiktaş, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği derbi maçlarında ikinci galibiyetini aldı.Siyah-beyazlı ekibin 4'ü Fenerbahçe, 7'si de Galatasaray olmak üzere 11 derbi maçında sahadan 3 kez berabere ayrılırken, 7'sinde rakiplerine mağlup olmuştu. Bu karşılaşmalarda sadece Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, Cüneyt Çakır yönetimindeki ikinci derbi galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı elde etti.Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'deki 300. maçına çıkan Gökhan Gönül, üçüncü "Dalya"sını galibiyetle kutladı.Beşiktaş formasıyla 46. maçına çıkan ve geçmiş sezonlarda Fenerbahçe'de 254 karşılaşma oynayan Gökhan Gönül, derbi mücadelesinde 300. maçına çıktı.Maçın 8. dakikasında Fenerbahçe'nin attığı golün ardından sarı-lacivertli oyuncular, gol sevincini taraftarlarının bulunduğu bölümde kutlarken, Beşiktaş tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Sarı-lacivertli takımda Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı, başlarına gelen yabancı maddelerden dolayı yerde kaldı.Yaşanan olaylar nedeniyle maçın hakemi Cüneyt Çakır, siyah-beyazlı oyuncu Ricardo Quaresma'yı Beşiktaş tribünlerine göndererek taraftarların sakin olmasını istedi.Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaşlı oyuncu Domagoj Vida'nın Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe'ye yaptığı faulün ardından gerginlik yaşandı.Vida'nın yaptığı faule tepki gösteren Fenerbahçe kenar yönetimiyle siyah-beyazlı oyuncu Tolgay Arslan tartıştı.Beşiktaşlı taraftarların da Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a küfürlü tezahüratta bulunduğu görüldü.Derbi maçın devre arasında Beşiktaş ile Vodafone ortaklığında hayata geçirilen "Vodafone Geleceğin KaraKartalları" projesinde dikkat çeken 4 çocuk sahaya çıkarak hünerlerini gösterdi.Keremcem Ağtepe, Sametcan Gömülü, Bartu Taşkın ve Mert Ünlü, saha içinde bir süre paslaştı.Beşiktaş ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bir kez daha karşı karşıya gelecek.İki takım, 1 Mart Perşembe günü Vodafone Park'da kupa mücadelesinin ilk ayağına çıkacak.