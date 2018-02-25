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Dirar: "Beşiktaş galibiyeti hak etti"

Fenerbahçeli futbolcu Dirar, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Dirar: 'Beşiktaş galibiyeti hak etti'
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25 Şubat 2018 21:15
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Fenerbahçeli futbolcu Dirar, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş karşısında özellikle ikinci yarıda oyundan düştüklerini ifade eden Dirar, "Bu akşam derbi stresi yaşadık, özellikle Beşiktaş açısından çok önemli bir maçtı. Bayern karşısında ağır bir yenilgi aldılar ve bu maça da ona göre hazırlandılar. İstediğimiz baskıyı kuramadık, 1-1'den sonra organizasyonumuzu yitirdik. Beşiktaş hak ederek bir galibiyet aldı" dedi.

Beşiktaş karşısında aldıkları yenilgiyi hemen unutmaları gerektiğini ifade eden Dirar, "Bu maç geride kaldı, gereken dersleri alacağız. Daha iyi olmak zorundayız. Kupa maçları iki ayaklı, Perşembe günü başka bir oyun çıkartmak zorundayız, umarım gerçek Fenerbahçe'yi perşembe günü gösterebiliriz" şeklinde konuştu.

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