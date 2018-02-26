Beşiktaş'ta flaş yorum: 'Eze eze galip geldik'

METİN ALBAYRAK: "BUGÜN HERKESİ YENDİK"

"EZE EZE GALİP GELİNEBİLİYORMUŞ"

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'ın'yi 3-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı yöneticilerveaçıklamalarda bulundu.Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarına dikkat çekerken, "Bizim için ileriye dönük iyi bir mesaj oldu, o yüzden mutluyum. Ofsayt bir gol, verilmeyen penaltımız, Fernandao'ya verilmeyen kırmızı kart. İlahi adalete inanmamak imkansız. Fenerbahçe galibiyeti keyifliydi ancak ligin sonuna bakacağız. Şampiyonluk ipini biz göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Metin Albayrak da 'herkesi' yendiklerini söylerken; "Çok güzel bir futbolla galip geldik. Başkanımın dediği gibi ilahi adalet var. Maçlardan önce yapılan algı operasyonlarına karşı bir duruşumuz var. Türk futbolunun daha ileriye gitmesi için o duruşla karşılık veriyoruz. Bugün herkesi yendik. Şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarlarımız bize inanıyor, onları hiç mahçup etmedik. Bize inansınlar." dedi.Ahmet Ürkmezgil ise, 'eze eze' yediklerini vurguladı ve, "Tüm futbolculara tebrik etmek gerekiyor, çok iyi oynadık. Demek algıya rağmen bir takım eze eze galip gelebiliyormuş." diye konuştu.