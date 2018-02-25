Fenerbahçe taraftarına Vodafone Park'ta büyük şok

Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbi öncesi Vodafone Park'ta ilginç bir olay yaşandı.
Fenerbahçe taraftarlarının tezahüratının susturulması adına sadece misafir tribünün olduğu yere müzik verildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bütün statta müzik sesi kesilirken, bir tek Fenerbahçelilerin olduğu alana yüksek sesle müzik yayını yapıldı, Beşiktaş marşları çalındı.
Sarı-lacivertli taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.
Bütün statta müzik sesi kesilirken, bir tek Fenerbahçelilerin olduğu alana yüksek sesle müzik yayını yapıldı, Beşiktaş marşları çalındı.
Sarı-lacivertli taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.