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Fenerbahçe taraftarına Vodafone Park'ta büyük şok

Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbi öncesi Vodafone Park'ta ilginç bir olay yaşandı.

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe taraftarına Vodafone Park'ta büyük şok
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25 Şubat 2018 18:25
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Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbi öncesi Vodafone Park'ta ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe taraftarlarının tezahüratının susturulması adına sadece misafir tribünün olduğu yere müzik verildi.

Bütün statta müzik sesi kesilirken, bir tek Fenerbahçelilerin olduğu alana yüksek sesle müzik yayını yapıldı, Beşiktaş marşları çalındı.

Sarı-lacivertli taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.


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