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Atiba: "İnanılmaz bir zevk, muhteşem bir taraftar"

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba, Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com
Atiba: 'İnanılmaz bir zevk, muhteşem bir taraftar'
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25 Şubat 2018 21:49
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Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba, Fenerbahçe karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Fenerbahçe'yi ikinci yarıda sahadan sildiklerini ima eden Atiba, "Bir oyuncu için çok büyük bir zevk, inanılmaz bir atmosfer vardı, harika bir galibiyet aldık ve durumu toparladık. İlk yarıda iyi değildik ancak ikinci yarıda golden sonra kendimiz gibi oynamaya başladık ve hak ettiğimiz galibiyeti aldık" dedi.

Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ifade eden Kanadalı futbolcu, "Ben her zaman olduğu gibi her şeyimi takım için vermek istiyorum, çalışıyorum ve kendimi de çok iyi hissediyorum. Takım olarak iyi duruma geliyoruz ve artık bir galibiyet serisi yakalamak zorundayız" şeklinde konuştu.

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