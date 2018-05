Şenol Güneş: 'Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu göstermeliydik'

İLGİLİ VİDEO

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Çok iyi bir takıma sahip olduklarını ifade eden Güneş, "Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu göstermemiz gerekiyordu, öyle de oldu. Bunu da yaptık. 1-0 geriye düşmemize rağmen arzumuz, yeteneğimiz, kapasitemiz ve taraftarımızın da desteği ile bu maçı çevirdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Futbol bir oyun ve şimdi sırada kupa maçı var. Planlarımızı yapıyoruz, sıkışık dönemde bu maçları en az zararla geçmek zorundayız" dedi.Galibiyetle ilgili açıklamalar yapan Şenol Güneş, "Sonuç olarak iyi bir maç, oyun olarak da üstündük. Rakibimizin de gücünü biliyorduk. Yorulduk ama mutlu olarak ayrıldık. Oyuncularıma yetenek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. En önce de taraftara teşekkür ediyorum, geriye düşmemize rağmen bizimle beraber oldular. Rakibin direncini de kırmak önemliydi, umarım bizim adımıza devamı gelir." ifadelerini kullandı."Kazandınız ama kaybetseydiniz formsuz olduğunuz konuşulabilirdi, son dönemde de bu konuşuluyor, bu yorumlara cevabınız nedir?" sorusuna yanıt veren Şenol Güneş, "Bunları konuşmak doğru değil. Kötü kelime kullanılmadıktan sonra her türlü eleştiri kabulümdür. Bugün ben bir şey yapmadım, taraftar benden daha çok iş yaptı. Bir golü zorla yedik, ikinci golü de az daha yiyorduk. Biz her maç bunu yapıyoruz. Çok pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz da. Bizim sıkıntımız bu. Yediğimiz ilk golde, Ryan Babel ve Adriano kaçırdı, kaleci dokunmasa bir şey olmayacak, dokundu önüne düştü, çizgide uzaklaştıramadık gol oldu. Bir tane de uzaktan yiyorduk, Allah'tan takımın en uzun boylusu geldi de golü çıkardı." diye konuştu.Hakem kararları sorulan ve "Hafta sonu iyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz" sözü hatırlatılan Şenol Güneş, "Bayern Münih maçından önce de söyledim, ligde her maça çıkarken kendimizi favori görüyoruz. Bayern Münih maçına favori olarak çıkmadık ve defansif oynadık. Kendimizi biliyoruz. Hakem için bir şey demiyorum. Rakip takım antrenörü de dediyse, ben daha ne söyleyeceğim. Hatalar olabilir, niyet önemli. Bunları söylerken bazen üslubumuz kaçıyor, PFDK'ya sevk ediliyoruz. Disiplin Kurulu'na gittiğim için utanç duyuyorum, umarım bir daha ölene kadar gitmem." dedi.Ligde şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "İlk kez üçüncü sıraya geldik. Başakşehir ve Galatasaray'ı yakalamak istiyoruz. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor'un da iyi oynadığını düşünüyorum. Şimdi Trabzonspor'a gideceğiz, zor maç. Bakalım yarışta neler göreceğiz. İşimiz zor. Maç sıkışıklığı var, olacak tabii. Büyük takım olmanın sancıları da bu. Şimdi aynı şeyi aşmamız gerekiyor. Düşündüğümüz gibi önümüzdeki 3 maçı bitirebilirsek, yarış daha güzel olacak bizim için. Fenerbahçe'yi ikili averajda geçmiş olabiliriz ama bu şu anın konusu değil, lider olursak ona bakarız." diye konuştu.Aykut Kocaman ile maçtan önce bir araya gelmesi hakkında sorulan soruya yanıt veren Şenol Güneş, "Enteresan şeyler yaşıyoruz. Aykut Hocanın elini sıkıp sıkmayacağım soruldu. 'Ne alakası var?' dedim. Medya çok güçlü ama bizi yumurta vurdurur gibi vurdurmasına alet olmam. Biri 'Yanına gitmem' diyorsa, en azından onu kurtarmak için gitmem. Bu yazılanların hepsi bir oyun. Medya bir takım tutabilir ama kavga ettiremezsiniz, bu yanlış. Maçtan sonra da Aykut Kocaman ile konuştuk. Geçmişte olmayanları söyleyebilirsiniz ama Youtube'a girip görebilirsiniz neler olduğunu." şeklinde açıklama yaptı.Maçın hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili görüşleri sorulan Şenol Güneş, "Ofsayt olduğunu rakip takım hocası ve sizler söylüyorsunuz. Penaltı belki olabilir ama hakemi konuşmak hem futbola hem de hakeme haksızlık olur. FIFA hakemlerimizin veya normal hakemlerimizin futbol oynamaya yönelik kararlar vermesini söylemek ceza getirmemeli. Savunmamda da söyledim, bana ceza vermesinler, yeminlen bir daha konuşmam. Ne toplantıya gelirim ne de başka bir şey; susarım. Hakemlerin oyun oynatmasını istiyoruz sadece. Hakem hataları olacak, geçen sene Başakşehir maçında oldu, Fenerbahçe maçında oldu, olabilir. Fırat Aydınus'la zor kazanabiliyoruz, bunlar olabiliyor. Ama o gelmesin, bu gelmesin demiyorum. Genç hakemlere söylüyorum, başkalarına şirin gözükmek için kararlar verirseniz, geleceğinizi karartırsınız." diye konuştu.