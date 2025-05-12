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Harden opsiyonunu reddedip, Clippers ile daha uzun kontrat yapabilir

Los Angeles Clippers yıldızı James Harden'ın, yaz döneminde mevcut kontratından çekilerek takımla daha uzun bir kontrat yapabileceği öne sürüldü.

calendar 12 Mayıs 2025 13:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Harden opsiyonunu reddedip, Clippers ile daha uzun kontrat yapabilir
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Los Angeles Clippers, yaz döneminde kadro mühendisliği açısından kritik bir fırsat yakalayabilir.

Takımın yıldız oyun kurucusu James Harden, bu yaz 36.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip. Ancak The Athletic'ten Law Murray'ye göre Harden, bu opsiyonu reddederek daha uzun vadeli bir sözleşmeye imza atabilir.

Bu senaryo, Clippers için önemli bir stratejik avantaj yaratabilir. Çünkü takım, Harden'ın yeni kontratını Kawhi Leonard'ın 2026-27 sezonunda sona erecek sözleşmesiyle senkronize edebilir. Bu hamle, takımın uzun vadeli mali planlaması açısından kritik öneme sahip.

2027 yazı itibarıyla Clippers'ın maaş bütçesinde yalnızca Ivica Zubac'ın garantili kontratı kalacak. Bu da organizasyonun, Leonard-Harden döneminden sonraki yapıya geçiş için 100 milyon doların üzerinde maaş boşluğu yaratma ihtimali anlamına geliyor.

Harden, Clippers'taki ilk tam sezonunda All-Star seçilmiş ve özellikle Zubac ile pick-and-roll oyunlarında oldukça etkili bir performans ortaya koymuştu. Kawhi Leonard'ın sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, Harden takım için istikrar sağlayan bir parça olarak öne çıkmış durumda.

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