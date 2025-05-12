Inter'den Zalewski için karar

Inter, devre arası transfer döneminde Roma'dan kiraladığı Nicolo Zalewski'yi bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Romano'nun haberine göre, Inter, performansından memnun olduğu 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor.



Zalewski'nin Inter'de kalmaya sıcak baktığı ve transfer için Roma ile temasa geçileceği kaydedildi.



Inter'e transferinin ardından 12 maçta sahaya çıkan Zalewski, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



