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Inter'den Zalewski için karar

Inter, ara transfer döneminde Roma'dan kiraladığı Nicola Zalewski'nin 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

calendar 12 Mayıs 2025 16:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'den Zalewski için karar
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Inter, devre arası transfer döneminde Roma'dan kiraladığı Nicolo Zalewski'yi bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, Inter, performansından memnun olduğu 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor.

Zalewski'nin Inter'de kalmaya sıcak baktığı ve transfer için Roma ile temasa geçileceği kaydedildi.

Inter'e transferinin ardından 12 maçta sahaya çıkan Zalewski, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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