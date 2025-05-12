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Trabzonspor'dan Enis Destan açıklaması!

Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Enis Destan'ın sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

calendar 12 Mayıs 2025 20:33 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 20:39
Trabzonspor'dan Enis Destan açıklaması!
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Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği maçta sakatlanan Enis Destan'ın son durumu belli oldu.

Davinson Sanchez'le girdiği mücadele sonrası ayağı kayan ve yere ters basan Enis Destan bir süre kendisini denese de maça devam edemedi. Enis Destan 20. dakikada yerini Sikan'a bırakmıştı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor, oyuncusunun sağlık durumu için açıklama yayınladı.

İşte Doç. Dr. Ahmet Beşir'in açıklaması;

"Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

1 AY SAHALARDAN UZAK

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Enis Destan, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

UĞURCAN ÇAKIR DA İDMANA KATILMADI

Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da, ligde oynanan Galatasaray maçında sakatlanan bir başka isim olan kaleci Uğurcan Çakır da son yapılan idmana katılmamıştı. 

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