Süper Lig'de üst sıralardaki rakiplerinin puanlar kaybettiği haftada evinde küme düşen Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe büyük fırsatı tepti.
Avrupa kupalarına katılma umudu olan sarı-kırmızılılar özellikle üzerinde yer alan 5'inci Başakşehir ve 6'ncı Eyüpspor'un yenildiği haftayı iyi değerlendiremedi.
Son 6 maçını kaybeden Hatayspor karşısında 19'uncu dakikada Kubilay'ın golüye öne geçen Göz-Göz, 27'nci dakikada Bilal Boutobba'nın golüne engel olamadı. Rakip 79'uncu dakikada Strandberg'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Göztepe'nin çabaları galibiyeti getirmedi. Büyük bir coşkuyla stada gelen, maç öncesi ünlü sanatçı Levent Yüksel'in Med Cezir şarkısını seslendirmesiyle coşan tribünler de Gürsel Aksel Stadı'ndan üzgün ayrıldı.
Teknik direktör Stanimir Stoilov ise kaybedilen 2 puanın büyük bir hata ve hayal kırıklığı olduğunu söyledi. İyi futbol oynadıklarını ancak sonuca gidemediklerini vurgulayan Bulgar teknik adam, "Hırsımız son derece yüksekti. Ama final paslarında, şutlarda ve son kararlarda iyi değildik ve yakaladığımız fırsatları maalesef değerlendiremedik. Daha önce de çok kez belirttiğim gibi, maçlarda çok fazla fırsat yakalıyoruz fakat bunları maalesef değerlendiremiyoruz. Oyuncularımızın bu pozisyonların değerini biraz daha iyi bilmesi ve o anlarda gol atmak adına daha aç olmaları gerekiyor. Evimizde iki puan kaybettik. Bu bizim adımıza gerçekten büyük bir hata. Bu yüzden çok üzgünüz, kazanmamız gerekiyordu. Ama onun dışında, futbol ve hırs anlamında oyuncularımla ilgili kötü bir şey söyleyemem" dedi.
Göztepe büyük fırsatı kaçırdı
Göztepe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada evinde 10 kişilik Hatayspor'la berabere kalarak Avrupa yolunda kritik bir fırsatı kaçırdı.
Süper Lig'de üst sıralardaki rakiplerinin puanlar kaybettiği haftada evinde küme düşen Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe büyük fırsatı tepti.
- 14:02 Gençlerbirliği camiası, Anıtkabir'i ve İlhan Cavcav'ın mezarını ziyaret etti
- 13:58 Milli bilardocu Gülşen Degener, İspanya'da gümüş madalya kazandı
- 13:55 Dünya Şampiyonu 13 yaşındaki milli paralimpik yüzücü Yüce'nin hedefi Los Angeles 2028
- 13:48 Bodrum FK umudunu tüketmedi
- 13:48 Etebo: "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig hedefimize ulaştık"
- 13:48 76ers, Grimes ve Yabusele ile sözleşme uzatmayı planlıyor
- 13:47 Mo Wagner, Orlando'da kalmak istiyor
- 13:46 Ivey yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor: "Sakatlık süreci zorlayıcı oldu"
- 13:44 Karabağ gazisi, protez bacaklarıyla Everest'e tırmanmayı hedefliyor
- 13:43 Harden opsiyonunu reddedip, Clippers ile daha uzun kontrat yapabilir
- 13:43 Göztepe büyük fırsatı kaçırdı
- 13:39 Gaziantep esnafı Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşıyor
- 13:37 Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı: "Gurur duyuyorum"
- 13:36 Genç milli tekvandocu Zeynep Nil Menekşe'nin hedefi Avrupa'dan altın madalyayla dönmek
- 13:34 Muaythaide Sercan Koç'un hedefi: Dünya ve İslami Oyunlar Şampiyonluğu
- 13:32 Ryan Kent: "İki sağ ayağım var gibiydi"
- 13:31 Bedensel engelli milli bilek güreşçi Ferhat Kurtoğlu'nun hedefi dünya şampiyonluğu
- 13:28 Yeni Malatyaspor, 10 yıl sonra TFF 2. Lig'e düştü
- 13:26 Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalinde gol güvenceleri Banza ve Zubkov
- 13:24 Sakaryaspor "son maçta" tutundu
- 13:23 Erkek Boks Milli Takımının Polonya hedefi, 10 sıklette başarı
- 13:21 Türkiye Kupası'nda 40. kez Türk teknik direktör şampiyon olacak
- 13:20 Adasokağı, şampiyonluğu Adana'ya getirmek istiyor
- 13:18 1. Lig'in en golcüleri Oğulcan ve Wesley oldu
- 13:14 Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi şampiyonluk
- 13:09 Trabzonspor'da Fatih Tekke, 64 günde kupa başarısı fırsatı yakaladı
- 12:59 Selçuk İnan'ın Gaziantep kariyeri 428 gün sürdü
- 12:54 Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmanın peşinde
- 12:45 Muslera, kupa rekorunu kırmak istiyor
- 12:26 Hamdi Akın'dan projeler ve Ali Koç için açıklama!
- 12:20 76ers'ta gözler 3 tecrübeli isimde: Oubre, Drummond ve Gordon
- 12:18 Porzingis, viral hastalığın etkilerini hâlâ atlatamadı!
- 12:15 Riley: "Bu yaz bazı değişiklikler yapmamız şart"
- 12:13 Haliburton sessizliğini bozdu: "Çocuk oyunu oynayarak para kazanıyorum"
- 12:08 Jokic'ten öz eleştiri: "Daha iyi olmam gerek..."
- 12:07 Burak Yılmaz'dan Galatasaray yorumu
- 12:02 Rashica ligde 10 maç sonra gol attı!
- 11:39 Galatasaray'da çıkış planları: Frankowski & Jakobs!
- 11:33 Fenerbahçe'de Skriniar parlarken, Diego Carlos sınıfta kaldı!
- 11:33 Beşiktaş'ta sol kanat harekatı!
- 11:31 Kupa finalinin hakemi Cihan Aydın
- 11:30 Son Düzlük Koşusu'nu Subutai kazandı!
- 11:30 Real Madrid'de beklenen imza: Xabi Alonso!
- 11:23 Trabzonspor'da sıkıntı hücum
- 11:21 Trabzonspor'da Batagov, performansıyla alkışları topladı
- 11:13 Galatasaray, duran topta ligin zirvesinde!
- 11:09 Mario Lemina'nın açıklamaları!
- 10:43 Galatasaray, derbi sonrası uçuşa geçti!
- 10:31 Galatasaray'da kayıp isim: Elias Jelert!
- 10:19 Fenerbahçe'de yerliler kayıplarda!
- 10:13 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 12 Mayıs göndermesi
- 10:11 Fernando Muslera, rekor peşinde!
- 10:00 Galatasaray'da zafer haftası: İki kupa ihtimali
- 09:51 Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Mourinho kalırsa ayrılmak istiyor!
- 09:40 Galatasaray'da yeni transfer: Sallai
- 09:34 Ali Koç ilk teması kurdu: Kolo Muani!
- 09:33 Galatasaray'da Eren Elmalı ilk 11'e dönüyor!
- 09:20 Galatasaray'da farklı isim, aynı görev: Yunus Akgün
- 09:18 Fenerbahçe'de 4 isimden büyük gelir beklentisi!
- 09:07 Pacers fark attı, OKC seriyi eşitledi!
Real Madrid'de beklenen imza: Xabi Alonso!
Osasuna, Real Betis'in hızını kesti!
Napoli'ye 84'te büyük şok!
Atakan Karazor attı, Stuttgart rahat kazandı!
Batshuayi attı ama Frankfurt'a yetmedi!
Inter, ligde kayıp yaşamadı!
Liverpool - Arsenal maçında eşitlik!
Real Madrid'den Vinicius'a dev teklif!
Monza, uzatmalarda 3 puanı kaptı!
Monaco, Lyon'u iki golle mağlup etti
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Fenerbahçe'den Victor Osimhen için açıklama!
-
2
Napoli'ye 84'te büyük şok!
-
3
Ali Koç ilk teması kurdu: Kolo Muani!
-
4
Fenerbahçe'den 12 Mayıs paylaşımı: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"
-
5
Fenerbahçe'de 4 isimden büyük gelir beklentisi!
-
6
Livakovic'e İtalya'dan talip var!
-
7
Galatasaray'da çıkış planları: Frankowski & Jakobs!
-
8
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 12 Mayıs göndermesi
-
9
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Mourinho kalırsa ayrılmak istiyor!
-
10
Real Madrid'den Vinicius'a dev teklif!