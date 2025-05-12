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Trabzonspor'da final öncesi Uğurcan Çakır endişesi!

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, Galatasaray ile oynanacak kupa finali öncesi yapılan son antrenmana katılmadı.

calendar 12 Mayıs 2025 19:21
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da final öncesi Uğurcan Çakır endişesi!
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavililer, Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak dev maç öncesi çalışmalarını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.

Günün antrenmanında oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonları üzerinde durdu. Devamında dar alanda oyun kurma çalışmaları yapan bordo-mavililer, antrenmanı taktiksel uygulamalarla tamamladı.

UĞURCAN ÇAKIR KATILMADI

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, Galatasaray ile oynanacak kupa finali öncesi yapılan son antrenmana katılmadı.

OYNAYIP OYNAMAYACAĞI BELLİ OLACAK

Ligdeki Galatasaray maçında dizinden sakatlanan file bekçisinin oynayıp oynamayacağı yarın netlik kazanacak.

Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasının son provasını yarın saat 13.00'te gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

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