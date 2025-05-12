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Adana Demirspor'dan Ali Yavuz Kol'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Adana Demirspor'dan Ali Yavuz Kol'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

calendar 12 Mayıs 2025 14:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Adana Demirspor'dan Ali Yavuz Kol'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta başına darbe alan kanat oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, darbe sonucu futbolcunun "saçlı derisinde açılma ve kanama" tespit edildiği belirtildi.

 Ali'nin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Tetkikler sonucu oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup taburcu edilmiştir. En kısa sürede aramızda olacaktır." denildi.

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