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Galatasaray'da satışa sunulan kombineler bitti!

Galatasaray, yeni sezon için satışa sunulan kombinelerin tükendiğini açıkladı.

calendar 12 Mayıs 2025 16:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da satışa sunulan kombineler bitti!
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Galatasaray, yeni sezon kombineleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon satışa sunulan kombinelerin tükendiğini duyurdu.

Galatasaray'ın açıklamasında, "2025-2026 sezonu için satışa sunulan kombine biletlerimiz tükenmiştir. İlginiz için teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!" denildi.



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