Galatasaray'da satışa sunulan kombineler bitti!

Galatasaray, yeni sezon kombineleriyle ilgili bir açıklama yaptı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon satışa sunulan kombinelerin tükendiğini duyurdu.
Galatasaray'ın açıklamasında, "2025-2026 sezonu için satışa sunulan kombine biletlerimiz tükenmiştir. İlginiz için teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!" denildi.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon satışa sunulan kombinelerin tükendiğini duyurdu.
Galatasaray'ın açıklamasında, "2025-2026 sezonu için satışa sunulan kombine biletlerimiz tükenmiştir. İlginiz için teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!" denildi.