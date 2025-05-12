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Barcelona'da Flick'e yeni sözleşme!

Barcelona ve Hansi Flick, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Alman teknik adamın sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılacak.

calendar 12 Mayıs 2025 15:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'da Flick'e yeni sözleşme!
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Barcelona, Alman teknik direktörü Hansi Flick'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, Barcelona ve Flick, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Katalan ekibinin, geçtiğiz yaz takımın başına getirdiği ve 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı Flick ile 2027 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Barcelona'nın Hansi Flick için yeni sözleşme duyurusunu kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

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