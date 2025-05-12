Barcelona'da Flick'e yeni sözleşme!

Barcelona, Alman teknik direktörü Hansi Flick'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.



Romano'nun haberine göre, Barcelona ve Flick, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.



Katalan ekibinin, geçtiğiz yaz takımın başına getirdiği ve 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı Flick ile 2027 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.



Barcelona'nın Hansi Flick için yeni sözleşme duyurusunu kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.



