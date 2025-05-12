Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Carlo Ancelotti'nin yeni adresi Brezilya oldu.Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. İtalyan teknik adam, 2026 Dünya Kupası'nın sonuna kadar sürecek bir yıllık sözleşmeyi imzaladı. Brezilya Futbol Federasyonu, Ancelotti ile yapılan anlaşmayı duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada,denildi.65 yaşındaki teknik adam, Real Madrid'in başındaki son maçına 25 Mayıs'ta Real Sociedad ile oynanacak maçta çıkacak ve ardından Brezilya Milli Takımı'ndaki görevine başlayacak.Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran ilk yabancı teknik direktör olacak.Real Madrid'de Ancelotti'nin ardından göreve Bayer Leverkusen'den ayrılan Xabi Alonso'nun gelmesi bekleniyor.Carlo Ancelotti, Brezilya ile anlaşmasının resmiyet kazanmasıyla birlikte 33 yıl sonra milli takımda antrenörlük yapacak. 65 yaşındaki teknik adam, kariyerine ilk olarak İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlamıştı. 1992-1995 yılları arasında İtalya'da görev alan Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde daha sonra hep kulüp takımlarında çalıştı.