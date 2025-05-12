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Carlo Ancelotti'nin yeni adresi Brezilya!

Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu ile anlaşma sağladı. İtalyan teknik adam, 26 Mayıs'tan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek. Federasyon, Ancelotti için resmi duyuruyu yaptı.

calendar 12 Mayıs 2025 17:20 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 17:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Carlo Ancelotti'nin yeni adresi Brezilya!
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Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Carlo Ancelotti'nin yeni adresi Brezilya oldu.

SÖZLEŞME İMZALADI
FEDERASYON AÇIKLADI

Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. İtalyan teknik adam, 2026 Dünya Kupası'nın sonuna kadar sürecek bir yıllık sözleşmeyi imzaladı. Brezilya Futbol Federasyonu, Ancelotti ile yapılan anlaşmayı duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Futbol tarihinin en büyük milli takımı artık dünyanın en büyük teknik direktörü tarafından yönetilecek." denildi.



13 GÜN SONRA VEDA

65 yaşındaki teknik adam, Real Madrid'in başındaki son maçına 25 Mayıs'ta Real Sociedad ile oynanacak maçta çıkacak ve ardından Brezilya Milli Takımı'ndaki görevine başlayacak.

İLK YABANCI OLACAK

Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran ilk yabancı teknik direktör olacak.

Real Madrid'de Ancelotti'nin ardından göreve Bayer Leverkusen'den ayrılan Xabi Alonso'nun gelmesi bekleniyor.

33 YIL SONRA MİLLİ TAKIM

Carlo Ancelotti, Brezilya ile anlaşmasının resmiyet kazanmasıyla birlikte 33 yıl sonra milli takımda antrenörlük yapacak. 65 yaşındaki teknik adam, kariyerine ilk olarak İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlamıştı. 1992-1995 yılları arasında İtalya'da görev alan Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde daha sonra hep kulüp takımlarında çalıştı.

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