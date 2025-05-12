Fenerbahçe Beko'da mesaj: 'Biz başkasına benzemeyiz!'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilecek dörtlü final öncesinde THY EuroLeague medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde düzenlenen organizasyona Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile oyuncular Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis ve Wade Baldwin katıldı.Fenerbahçe'nin 7. kez dörtlü finalde boy göstereceğini belirten genel menajer Derya Yannier, Melih Mahmutoğlu'nun doğum gününü kutlayarak sözlerine başladı.Görev sürecinin başında koydukları hedef doğrultusunda ilerlediklerini vurgulayan Yannier," ifadelerini kullandı.Final Four öncesinde çok heyecanlı olduklarını aktaran başantrenör Sarunas Jasikevicius, organizasyona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.Galatasaray ile oynayacakları maçı hatırlatan Litvanyalı çalıştırıcı, iyi şekilde antrenman yapmak için vakitlerinin olduğunu söyledi.Yarı finalde karşılaşacakları Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'un nasıl atak yapacağını bildiklerini anlatan Jasikevicius,ifadelerini kullandı.Panathinaikos AKTOR'un geçen yılla aynı takıma sahip olduğunun altını çizen Jasikevicius, şöyle devam etti:Final Four'da yer almanın kendileri adınaolduğunu vurgulayan Jasikevicius,diye konuştu.Panathinaikos AKTOR'da forma giyen Nunn'ın takımı adına önemli olduğunu belirten Litvanyalı çalıştırıcı, Final Four'un Abu Dabi'de oynanmasıyla ilgili olarak daaçıklamasını yaptı.Fenerbahçe formasıyla 7. kez dörtlü finalde boy gösterdiğini hatırlatan kaptan Melih Mahmutoğlu, "S" diye konuştu.Deneyimli oyuncu, "dedi.Fenerbahçe taraftarının, futbolda beklentilerin altında kalınmasının ardından kendilerinden şampiyonluk beklediğine dikkati çeken Melih Mahmutoğlu, şöyle konuştu:Takımın önemli isimlerinden Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis ve Wade Baldwin, sezon boyunca dörtlü finale katılmak için çabaladıklarını ve bunu başardıkları için çok mutlu olduklarını, hedeflerinin ise kupayı kazanmak olduğunu söyledi.