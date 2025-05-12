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Ryan Kent: "İki sağ ayağım var gibiydi"

Fenerbahçe'den sonra Seattle Sounders'a transfer olan Ryan Kent, yeni takımında formunu bulmaya başladı. Kent, MLS ekibinde 4 maçta 3 asist yaptı.

calendar 12 Mayıs 2025 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ryan Kent: 'İki sağ ayağım var gibiydi'
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Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından MLS ekibi Seattle Sounders'a transfer olan Ryan Kent, yeni takımında kendini bulmaya başladı.

Seattle Sounders ile 1'i ilk 11'de olmak üzere toplamda 4 maçta sahaya çıkan ve 3 asist yapan Kent, haftalar ilerledikçe formunu bulduğunu söyledi.

Kent, "Buraya ilk geldiğimde iki sağ ayağım varmış gibi hissediyordum ama haftalar geçtikçe tekrar keskinlik kazanmaya ve topla iyi hissetmeye başladım." ifadelerini kullandı.

St. Louis karşısında 2 asist yapmasının ardından Houston Dynamo maçına ilk 11'de başlayan ve bu maçta da 1 asist yapan Kent, "Bu tür maçlarda oyunda etkili olabileceğimi, baştan itibaren hazır olduğumu göstermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe forması altında 19 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

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