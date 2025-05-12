Karabağ gazisi, protez bacaklarıyla Everest'e tırmanmayı hedefliyor

1. Karabağ Savaşı'nda babası şehit olan, 2. Karabağ Savaşı'nda tuzaklanmış mayına basarak bacaklarını kaybeden Azerbaycanlı Binbaşı Polad Rzayev, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanıp barışın önemine dikkati çekmek istiyor.



Bakü'de dünyaya gelen Rzayev, 3 yaşındayken Ermenistan ile Azerbaycan arasında çıkan 1. Karabağ Savaşı'nda tabur komutanı olan babası Tofiq Rzayev'ı Şuşa kentinin savunması sırasında kaybetti.



Ailesi ve babasının silah arkadaşlarından babasının kahramanlıklarını dinleyerek büyüyen Polad Rzayev, askeri lisede eğitim gördü. Rzayev, harp okulundan sonra Azerbaycan ordusu özel kuvvetler birliğinde göreve başladı.



Babası gibi asker olan ve 2. Karabağ Savaşı'nda önemli operasyonlarda görev alan Rzayev, 2020 yılında Kubadlı kenti yakınlarında Ermenistan ordusunun tuzakladığı mayınlara basması sonucu gazi oldu. Hayatını iki bacağına takılan protezle sürdüren gazi binbaşı, yaşamını kaldığı yerden sürdürüyor.



Hayatından ilham alan belgesel ödül aldı



Rusya'da, Avrupa'nın en yüksek dağı olan 5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbruz Dağı ile ülkesindeki birçok dağa tırmanan 36 yaşındaki Rzayev, dağcılığın yanı sıra yüzme, futbol ve kayak sporları yapıyor.



Azerbaycan Paralimpik Komitesinde kayak bölümünde milli sporcu olan Rzayev, geçen yıl Fransa ve İtalya'da düzenlenen müsabakalarda ülkesini temsil etti.



Rzayev'in yönetmen ve müzisyen arkadaşı Javid Samadov, onun hayatından çok etkilendi. Samadov'un 2023 yılında "Yarım Çelik" ismini verdiği, Rzayev'in yaşamını anlattığı belgesel birçok film festivalinde ödül aldı.



Belgesel son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Kızılelma" temalı 2. Uluslararası Turan Film Festivali'nde "En İyi Uluslararası Belgesel" birincilik ödülünü kazandı.



"Hayata hiç küsmedim"



Ödül töreni için İzmir'e gelen Polad Rzayev, AA muhabirine, babasının kahraman bir subay olduğunu, onun gibi olmak için asker olmaya karar verdiğini söyledi.



Türkiye'de bir dönem askeri eğitim aldığını kaydeden Rzayev, "2. Karabağ Savaşı'nda kardeşimiz Türkiye'nin desteği bizim için önemlidir. İki kardeş olarak bu savaşta hem savaş alanında hem de dünyada bizim yanımızda durması, bizim işimizi daha da kolaylaştırdı. Biz bu gururu bir ömür boyu yaşarız. 30 yıllık bir yaraydı. Biz bunun sulh yoluyla olmasını çok isterdik. 30 yıla yakın diplomatik yollarla çözülmesi için devletimiz bu konuda çok uğraşlar verdi." diye konuştu.



Rzayev, gazi olduktan sonra hayata küsmediğini hatta dört elle sarıldığını, bu amaçla sporla ilgilenmeye başladığını ifade ederek, "Bize askeriyede öğretilen tek şey hayata tutunma ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamaydı. Özel kuvvetlerde söylenen bir şey vardı, 'Görev en son kişi kalana kadar devam eder.' Bu bizim için hayati bir kilit nokta. Hayatta olduğumuz müddetçe mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.



Sinemaya da ilgisinin olduğunu anlatan Rzayev, kendisinin de rol aldığı belgeselden duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Arkadaşının belgeselde "Sadece koşacaksın." dediği zaman şaşırdığını belirten Rzayev, şöyle konuştu:



"Herkes tarafından beğenilmesi bizi daha da motive etti. Bu filmde vermek istediğimiz mesaj insanların sulh içinde yaşaması, savaşın dehşetli tarafını göstermek, bir de ne olursa olsun pes etmemek, her zaman hayata pozitif olarak bakıp devam etmektir. Bir projemiz var, Everest. Dünyaya hayatla mücadele etmenin yollarını anlatmak, insanların daima mücadele ettikçe hayatta bir noktaya geldiklerini göstermek istiyorum. Everest'e çıkmak ve oradan dünyaya bir selam söylemek."



Everest'e çıkarak "Dünya herkese yeter, barış içinde yaşayalım. Dünya kimseye kalmayacak. Kendinizi, etrafınızdaki insanları ve doğayı sevin ve barış içinde yaşayın." mesajı vermek istediğini dile getiren Rzayev, Everest tırmanışı için henüz tarih belirlemediklerini sözlerine ekledi.



Yönetmen Javid Samadov da belgeselin 28 ülkede gösterildiğini ve ödüller kazandığını, dünyaya savaşın kötü bir şey olduğunu anlatmayı amaçladıklarını ifade etti.



