Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Uslu, 15 Mayıs Perşembe günü Beylerbeyi'nde basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtlayacağını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi durumunda Mahmut Uslu'nun başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.
Uslu, 15 Mayıs Perşembe günü Beylerbeyi'nde basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtlayacağını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi durumunda Mahmut Uslu'nun başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.