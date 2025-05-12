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Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, 15 Mayıs Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

calendar 12 Mayıs 2025 16:52 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 16:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek
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Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek.

Uslu, 15 Mayıs Perşembe günü Beylerbeyi'nde basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtlayacağını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi durumunda Mahmut Uslu'nun başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

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