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Avrupa devleri, Demir Ege Tıknaz'ın peşinde!

Beşiktaş'tan Rio Ave'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Demir Ege Tıknaz ile Porto, Benfica, Sporting ve Leipzig ilgileniyor.

calendar 12 Mayıs 2025 18:51 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 18:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Avrupa devleri, Demir Ege Tıknaz'ın peşinde!
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Beşiktaş'tan Rio Ave'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan ve Portekiz'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Demir Ege Tıknaz, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.

A Bola'nın haberine göre; Benfica, Sporting ve Porto gibi Portekiz'in üç büyük kulübü, 20 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Bundesliga temsilcisi Leipzig'in de genç yıldız için devrede olduğu aktarıldı.

Bu sezon Rio Ave formasıyla 32 karşılaşmaya çıkan Demir Ege, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Özellikle son oynanan Nacional maçında attığı 2 golle ön plana çıkan orta saha oyuncusu, Avrupa kulüplerinin ilgisini daha da artırdı.

SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

Genç futbolcunun geleceğine ilişkin açıklama ise geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan geldi. Adalı, Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar." ifadelerini kullandı.

Rio Ave'nin, satın alma opsiyonu kapsamında Beşiktaş'a 5 milyon euro ödeyeceği belirtildi. 

 
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