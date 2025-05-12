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Acun Ilıcalı'dan genç yıldız hamlesi: Reda Laalaoui

Fas Ligi'nin yetenekli gençlerinden biri olarak gösterilen Reda Laalaoui, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer olmak üzere. İngiliz ekibi, Avrupa devlerinin radarındaki 20 yaşındaki orta saha için imzaya çok yakın.

calendar 12 Mayıs 2025 20:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Acun Ilıcalı'dan genç yıldız hamlesi: Reda Laalaoui
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, kümede kalmayı averajla başardığı sezonun ardından yeni döneme iddialı bir giriş yaptı. İngiliz kulübü, yaz transfer dönemine erken ve güçlü adımlarla başladı.

Fransız basınından Foot Mercato'nun aktardığına göre; Hull City, Fas temsilcisi FUS Rabat'ta forma giyen genç orta saha Reda Laalaoui'nin transferinde sona yaklaştı.

Haberde, iki kulüp arasında yapılan görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığı ve resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılmasının beklendiği ifade edildi.

FAS LİGİ'NİN PARLAYAN YILDIZI

FUS Rabat altyapısından yetişen 20 yaşındaki Laalaoui, özellikle oyun zekâsı, teknik becerileri ve sahadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Fas futbolunun gelecek vadeden yeteneklerinden biri olarak gösterilen genç oyuncu, kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşme altında bulunuyor.

AVRUPA KULÜPLERİ DE PEŞİNDEYDİ

Laalaoui, yalnızca Hull City'nin değil; aynı zamanda Belçika, Hollanda ve Portekiz'den birçok kulübün de radarına girmişti. Ancak İngiliz ekibinin transferde hızlı hareket etmesi, genç yeteneği kadrosuna katma yolunda önemli bir avantaj sağladı.

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