Bedensel engelli milli bilek güreşçi Ferhat Kurtoğlu'nun hedefi dünya şampiyonluğu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan, engelli bilek güreşinde Avrupa şampiyonluğu ve Türkiye birincilikleri bulunan Ferhat Kurtoğlu, dünya şampiyonluğu hedefine ulaşmak için çalışıyor.
Ferhat, çocuk felci nedeniyle bir yaşından bu yana tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdürüyor.
Bilek güreşine ilgisi, 2002'de bir iftar çadırında izlediği gösteriyle başlayan Ferhat, çalışması ve azmiyle 2007'de Türkiye şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çekti. Katıldığı Türkiye şampiyonalarında 16 kez birincilik elde eden Ferhat Kurtoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da sağ ve sol kolda ikincilik ve üçüncülükler elde etti.
Başarılı sporcu, son olarak 2022'de Romanya'da 28 ülkenin katıldığı organizasyonda Avrupa şampiyonu oldu.
Ferhat Kurtoğlu, bu yıl ise Kayseri'de 65 kilogram kategorisinde sol kol müsabakasında altın, sağ kol müsabakasında ise gümüş madalya kazanarak Avrupa ve dünya bilek güreşi şampiyonalarına katılmaya hak kazandı.
Spor ve iş hayatını birlikte yürüten Ferhat, sabahın erken saatlerinde kalkarak simit tezgahın başına geçiyor. Akşam saatlerinde simitlerini bitirdikten spor salonunun yolunu tutan 49 yaşında sporcu, haftanın 6 günü açık olan salonda hedefine ulaşmak için çalışıyor.
Ferhat Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar Avrupa ve dünya şampiyonalarında çok sayıda derece elde ettiğini söyledi.
En büyük hedefinin Bulgaristan'da ağustos ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu dile getiren Ferhat, "Avrupa şampiyonluklarım var ama dünya şampiyonu hiç olamadım. 2007'de ve 2021'de dünya ikincisi oldum, 2019'da dünya üçüncülüğüm var. 2025'te dünya şampiyonluğu hedefime ulaşmak için yoğun bir antrenman sürecindeyim." dedi.
Her gün en az bir saatlik antrenman programı uyguladığını anlatan Ferhat Kurtoğlu, dünya şampiyonu hedefini gerçekleştirdikten sonra yeni nesillere örnek olmak ve onları çalıştırmak istediğini kaydetti.
Geçimi sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu, bu nedenle eğitim hayatına da devam edemediğini aktaran Ferhat, "Şimdilerde açık öğretimde liseyi bitirmek üzereyim. Bunun yanında simit satarak geçimimi sağlıyorum ve aynı zamanda şampiyonluklara hazırlanıyorum. Bir engelli olarak bunları başarıyorsam gençlerin neler yapabileceğini düşünemiyorum. Herkes sporcu olmak zorunda değil ama hangi işi yaparsanız yapın, emek, arzu ve istek olduğu sürece başarı mutlaka gelir." ifadelerini kullandı.
Milli sporcu, daha önce "Çıkmaz" olan soyadını bir süre önce "Kurtoğlu" olarak değiştirdiğini sözlerine ekledi.
Bedensel engelli milli bilek güreşçi Ferhat Kurtoğlu'nun hedefi dünya şampiyonluğu
Alanya'da yaşayan Avrupa şampiyonu engelli bilek güreşçisi Ferhat Kurtoğlu, simitçilikle sürdürdüğü hayatında 2025 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için haftanın 6 günü antrenman yapıyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan, engelli bilek güreşinde Avrupa şampiyonluğu ve Türkiye birincilikleri bulunan Ferhat Kurtoğlu, dünya şampiyonluğu hedefine ulaşmak için çalışıyor.
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