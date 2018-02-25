Tolgay Arslan: ''En iyi takımın Beşiktaş olduğunu gösterdik''

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'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Şampiyonluk yarışına geri döndüklerini belirten Tolgay Arslan, ''Herkes iyi oynadı, bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Onlar bizi çok desteklediler. Şimdi yarışta geri döndük. İnşallah böyle devam edeceğiz. Bu oyunla kazanmak gururlandırdı. Haftaya da zorlu bir maçımız var. Taraftarlar, keyfini çıkarsın.'' sözlerini kullandı.Daha iyi bir takım olduklarını söyleyen genç futbolcu, ''Önce kupada Fener, sonra ligde Trabzonspor maçı var. Bu maçlara odaklanmamız gerekiyor. Biz her zaman kendimize güveniyoruz.Bugün de zaten herkes gördü bunu. 3 puan almayı hak ettik.'' dedi.Türkiye'nin en iyi takımının Beşiktaş olduğunu söyleyen Tolgay, ''Çift forvete dönmemiz bizim için de daha iyi oldu. Arkadan daha iyi topları çıkartabildik. Hocanın bu hamlesi bence kilidi açtı. Oyun tarzım riskli ama kendime güveniyorum ben.'' şeklinde konuştu.