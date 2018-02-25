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Tolgay Arslan: ''En iyi takımın Beşiktaş olduğunu gösterdik''

Beşiktaş'ın orta sahadaki başarılı ismi Tolgay Arslan, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Tolgay Arslan: ''En iyi takımın Beşiktaş olduğunu gösterdik''
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25 Şubat 2018 22:05
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''Fenerbahçe'nin 3 yiyip gitmesi mucize...''
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan Tolgay Arslan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

Şampiyonluk yarışına geri döndüklerini belirten Tolgay Arslan, ''Herkes iyi oynadı, bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Onlar bizi çok desteklediler. Şimdi yarışta geri döndük. İnşallah böyle devam edeceğiz. Bu oyunla kazanmak gururlandırdı. Haftaya da zorlu bir maçımız var. Taraftarlar, keyfini çıkarsın.'' sözlerini kullandı. 

Daha iyi bir takım olduklarını söyleyen genç futbolcu, ''Önce kupada Fener, sonra ligde Trabzonspor maçı var. Bu maçlara odaklanmamız gerekiyor. Biz her zaman kendimize güveniyoruz. Daha iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bugün de zaten herkes gördü bunu. 3 puan almayı hak ettik.'' dedi.

''TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMI''

Türkiye'nin en iyi takımının Beşiktaş olduğunu söyleyen Tolgay, ''Çift forvete dönmemiz bizim için de daha iyi oldu. Arkadan daha iyi topları çıkartabildik. Hocanın bu hamlesi bence kilidi açtı. Oyun tarzım riskli ama kendime güveniyorum ben. Türkiye'nin en iyi takımının biz olduğunu biliyoruz. Bugün de herkese gösterdik bunu.'' şeklinde konuştu.



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