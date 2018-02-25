Giuliano: 'Beşiktaş çok kaliteli bir takım'

Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1'lik yenilgi ile ayrılan Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Giuliano maçı değerlendirdi.İkinci yarıda oyundan düştüklerini ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Maça iyi başladık ancak kötü bitirdik. Niye kaybettiğinizi anlayabilmeniz gerekiyor, futbolda bu çok önemli. 25 dakikada iyi oynadık ancak daha sonra kendimiz gibi oynamadık. Beşiktaş çok kaliteli bir takım, bunu görebiliyoruz. Bu şekilde basit hatalar yapmamak zorundayız" dedi.Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Giuliano, "Henüz biten bir şey yok. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı ve bütün gücünü de bu maça verdi, futbolun içerisinde kaybetmek de var. Kafamızı yukarı kaldırmak zorundayız, sezonun daha uzun bir kısmı var önümüzde" ifadelerini kullandı.