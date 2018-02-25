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Ahmet Nur Çebi: "İlahi adalet"

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Ahmet Nur Çebi: 'İlahi adalet'
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25 Şubat 2018 22:07
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''Fenerbahçe'nin 3 yiyip gitmesi mucize...''
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş 2'nci Başkanı Ahmet Nur Çebi, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın karşılaşmanın ikinci yarısında gerçek futbolunu oynadığını vurgulayan Çebi, "Birinci devreye göre ikinci devre iyi oynayan bir Beşiktaş vardı. Gerçek Beşiktaş futbolunu seyrettik. Bu bizim için ileriye dönük iyi bir mesaj oldu. İlik olarak bunun için mutluyum. İkinci olarak ofsayt bir gol, verilmeyen bir penaltı ve Fernandao'nun kırmızı kart görmemesi, buna rağmen alınan 3-1'lik bir sonuç. Takdir-i ilahi'ye de burada inanmamak mümkün değil. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Yolumuz açık olsun. Daha ligde çok maçlarımız var. Bu Fenerbahçe maçı için keyifli bir andı ama ligin sonunda kupayı göğüsleyen biz olacağız. Keyifliyiz, mutluyuz" dedi.

"YETERİ KADAR MESAJ VERİLDİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"
Daha önce başkanın gerekli açıklamaları yaptığını ifade eden Çebi, "Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece söylediğim bir ofsayt gol, verilmeyen bir penaltı ve Fernandao'nun kırmızı kart görmemesi. Bizi ilgilendiren bu. Şu anda bunu söyleyebilirim bu maçla ilgili. Başkanımız zaten gerekli açıklamayı yaptı. İçerisinden alınacak bir mesaj varsa, herkesin alması gerekir. Eğer bir mesaj verememişse zaten söyleyecek bir şeyim yok. Yeteri kadar mesaj verildi diye düşünüyorum" dedi.

"QUARESMA KIYMETLİ BİR FUTBOLCU"
Fenerbahçe karşılaşmasında 2 gol atarak yıldızlaşan Quaresma ile ilgili sorulan soru üzerine de konuşan Çebi, "Quaresma, Beşiktaş için çok kıymetli bir futbolcu. Büyük bir futbolcu hakkını verdi bugün sahada. Kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür de ediyorum" şeklinde konuştu.



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