Fabri: 'Kaybetseydik şampiyonluk çok zordu'

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından siyah-beyazlı takımın kalecisi Fabri açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Fabri, "Maçın ilk yarısında oyunu domine etmek istedik, baskı kurmak istedik ancak soyunma odasına yenik girdik. İkinci yarıda ise ilk yarıdaki oyunumuzu sürdürmemiz gerektiğini konuştuk.Baskı kurduk, oyunu domine ettik" ifadelerini kullandı.Şampiyonluk yarışının son ana kadar devam edeceğini de vurgulayan Fabri, "Bugün kaybetseydik şampiyonluk çok zora girecekti ancak üzerimize düşeni yaptık. Hem puan olarak yakaladık hem de ikili averaj da öne geçtik. Bu şekilde devam edersek şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.