Detroit Pistons'ın genç yıldızı Jaden Ivey, yaşadığı ciddi sakatlığın ardından tamamen iyileşip yeni sezona güçlü bir dönüş yapmayı hedefliyor.



Ocak ayında Orlando Magic'e karşı oynanan maçta Cole Anthony ile yaşanan bir pozisyonda yere düşen Ivey'nin sol fibulası kırılmış ve sezonu kapatmıştı.



Detroit Pistons Basketbol Operasyonları Başkanı Trajan Langdon, Ivey'nin duygusal durumunu şöyle özetledi:



"Bu süreç onun için oldukça acı verici geçti. Olağanüstü bir karaktere sahip. Takım arkadaşlarına büyük destek verdi ama sahada olamamak onu gerçekten çok zorladı."



Ivey'nin rehabilitasyon süreci planlandığı şekilde ilerliyor ve genç oyuncunun sezon öncesi antrenman kampına tam anlamıyla hazır olması bekleniyor. Pistons yönetimi, onun yeni sezonda takımın yeniden yapılanma sürecinde önemli bir rol üstleneceğine inanıyor.



