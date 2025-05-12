12 Mayıs
Kayserispor-Antalyaspor
20:00
12 Mayıs
Venezia-Fiorentina
19:30
12 Mayıs
Atalanta-Roma
21:45
12 Mayıs
Sheffield United-Bristol City
22:00
12 Mayıs
Altınordu-Kastamonuspor
16:00
12 Mayıs
Belediye Vanspor-Aksarayspor
16:00

Ivey yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor: "Sakatlık süreci zorlayıcı oldu"

Detroit Pistons'ın genç yıldızı Jaden Ivey, yaşadığı ciddi sakatlığın ardından tamamen iyileşip yeni sezona güçlü bir dönüş yapmayı hedefliyor.

calendar 12 Mayıs 2025 13:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ivey yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor: 'Sakatlık süreci zorlayıcı oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Detroit Pistons'ın genç yıldızı Jaden Ivey, yaşadığı ciddi sakatlığın ardından tamamen iyileşip yeni sezona güçlü bir dönüş yapmayı hedefliyor.

Ocak ayında Orlando Magic'e karşı oynanan maçta Cole Anthony ile yaşanan bir pozisyonda yere düşen Ivey'nin sol fibulası kırılmış ve sezonu kapatmıştı.

Detroit Pistons Basketbol Operasyonları Başkanı Trajan Langdon, Ivey'nin duygusal durumunu şöyle özetledi:

"Bu süreç onun için oldukça acı verici geçti. Olağanüstü bir karaktere sahip. Takım arkadaşlarına büyük destek verdi ama sahada olamamak onu gerçekten çok zorladı."

Ivey'nin rehabilitasyon süreci planlandığı şekilde ilerliyor ve genç oyuncunun sezon öncesi antrenman kampına tam anlamıyla hazır olması bekleniyor. Pistons yönetimi, onun yeni sezonda takımın yeniden yapılanma sürecinde önemli bir rol üstleneceğine inanıyor.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.