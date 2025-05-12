Gençler Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye 22. oldu

Gençler Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nı Türkiye, 22. sırada tamamladı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Burcu Haşıl ve Muhammed Taha Zenit'ten oluşan milli takım, Kanada'nın Edmonton kentinde düzenlenen organizasyonda C Grubu'nda mücadele etti.
Toplam 29 takımın katıldığı şampiyonayı ay-yıldızlı ekip, 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 22. sırada bitirdi.
Burcu Haşıl ve Muhammed Taha Zenit'ten oluşan milli takım, Kanada'nın Edmonton kentinde düzenlenen organizasyonda C Grubu'nda mücadele etti.
Toplam 29 takımın katıldığı şampiyonayı ay-yıldızlı ekip, 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 22. sırada bitirdi.