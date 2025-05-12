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Van Dijk: "Benim için Liverpool'dan başka bir yer yok"

Liverpool'un yıldız stoperi Virgil van Dijk, takımdan ayrılması gündemde olan Trent Alexander-Arnold hakkında konuştu.

calendar 12 Mayıs 2025 15:59 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 16:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Van Dijk: 'Benim için Liverpool'dan başka bir yer yok'
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Liverpool'un deneyimli savunmacısı Virgil van Dijk, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılacağı konuşulan Trent Alexander-Arnold için konuşan Hollandalı yıldız, kendi kariyeriyle ilgili de net ifadeler kullandı.

"Trent'in ayrılığı mı? Benim için şu anda Liverpool'dan başka bir yer yok," diyen Van Dijk, sezon sonu yapılacak transferlerin belirleyici olacağını vurguladı:

"KULÜBE VE KARARLARI VERENLERE GÜVENİYORUM"

"Bu yaz bizim için çok önemli olacak. Kulübe ve alacakları kararlara güveniyorum. Gerekli takviyeler yapılırsa, bir adım daha ileri gidebiliriz."

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Hollandalı savunmacı geçtiğimiz günlerde Liverpool ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 48 maça çıkan Van Dijk, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

 

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