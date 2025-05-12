12 Mayıs
Kayserispor-Antalyaspor
20:00
12 Mayıs
Venezia-Fiorentina
19:30
12 Mayıs
Atalanta-Roma
21:45
12 Mayıs
Sheffield United-Bristol City
22:00
12 Mayıs
Altınordu-Kastamonuspor
1-0
12 Mayıs
Belediye Vanspor-Aksarayspor
2-2

Real Madrid'de çifte sakatlık: Vinicius & Vazquez

La Liga devi Real Madrid, Lucas Vazquez ve Vinicius Junior'ın sakatlandığını açıkladı.

calendar 12 Mayıs 2025 18:12 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 18:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de çifte sakatlık: Vinicius & Vazquez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Real Madrid'de sakatlık kabusu yaşanıyor. İspanyol devinden yapılan resmi açıklamada, hem Lucas Vazquez hem de Vinicius Junior'ın sakatlandığı duyuruldu.

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Lucas Vazquez'in bugün yapılan kontrollerinde sol uyluk pektineus kasında bir sakatlık tespit edildi.

Öte yandan Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın ise sol ayak bileğinde burkulma (esguince) yaşadığı belirtildi.

İki oyuncunun da tedavi sürecinin yakından takip edileceği ve sahalara dönüş sürelerinin yapılacak değerlendirmelere göre belirleneceği bildirildi.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.