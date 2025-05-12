12 Mayıs
Kayserispor-Antalyaspor
20:00
12 Mayıs
Venezia-Fiorentina
19:30
12 Mayıs
Atalanta-Roma
21:45
12 Mayıs
Sheffield United-Bristol City
22:00
12 Mayıs
Altınordu-Kastamonuspor
16:00
12 Mayıs
Belediye Vanspor-Aksarayspor
16:00

Genç milli tekvandocu Zeynep Nil Menekşe'nin hedefi Avrupa'dan altın madalyayla dönmek

16 yaşındaki milli sporcu Zeynep Nil Menekşe'nin hedefi, Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.

calendar 12 Mayıs 2025 13:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Genç milli tekvandocu Zeynep Nil Menekşe'nin hedefi Avrupa'dan altın madalyayla dönmek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bu yıl Estonya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 16 yaşındaki milli sporcu Zeynep Nil Menekşe'nin hedefi, Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.

Zeynep Nil Menekşe, AA muhabirine, babası İsmail Menekşe'nin eski milli tekvandocu olmasının etkisiyle küçük yaşlarda tekvandoya başladığını ve bu sporu çok sevdiğini söyledi.

Babasının 11 Türkiye şampiyonluğu ve bir dünya üçüncülüğünün bulunduğunu hatırlatan Zeynep Nil, babasının izinden gitmek için ter döktüğünü dile getirdi.

Arnavutluk'ta 2023'te düzenlenen Balkan Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığını belirten Zeynep Nil, "Derece elde edince ilk başta çok mutlu oldum. Bazı şeyleri başarabileceğimi anladım ve sonrasında başarılarımın devamı geldi." dedi.

Bugüne kadar 9 uluslararası şampiyonaya katıldığını aktaran Zeynep Nil, şunları kaydetti:

"Uluslararası şampiyonalarda bir altın, iki gümüş ve üç bronz madalya kazandım. 2-14 Nisan tarihlerinde Estonya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda 68 kiloda üçüncü oldum. Ardından Samsun'da yapılan Ümitler Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve burada da üçüncülük elde ettim. Bu yıl düzenlenecek Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkı kazandım. Orada şampiyon olmayı hedefliyorum."

Antrenmanların önemine değinen Zeynep Nil, "Sabah ve akşam ikişer saat olmak üzere günde dört saat antrenman yapıyorum. Yorucu geçse de ne kadar çok çalışırsak o kadar iyi sonuç alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Burak Çobanoğlu ise Zeynep Nil Menekşe'nin hırslı olduğuna ve çalışmayı çok sevdiğine dikkati çekerek, "Haftanın her günü antrenman yapıyoruz çünkü milli takım kampı öncesi hazırlık süreci önemli." şeklinde konuştu.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.