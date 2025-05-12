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Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı: "Gurur duyuyorum"

Karşıyaka Basketbol Takımı Başantrenörü Ahmet Çakı, Türk Telekom galibiyetini değerlendirdi.

calendar 12 Mayıs 2025 13:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı: 'Gurur duyuyorum'
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 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'u 76-73 mağlup eden Karşıyaka'nın başantrenörü Ahmet Çakı, rakipleri karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirtti. 

Çakı, yaptığı yazılı açıklamada, çalışan, büyük fedakarlıklarla mücadele eden bir ekip olduklarını kaydetti.

Sezonun zorlu döneminde birçok sakatlıkla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Çakı, "Hakan sakatlığına rağmen sahaya çıktı. Gallinat bu karşılaşmada aramızda olmasa da bu bir düşme maçı olsaydı parkede olacaktı. Ergi'nin beli ciddi anlamda problemli. Muhsin'in ise ayağında ağrı var. Tüm bu fiziksel zorluklara rağmen takım olarak büyük bir özveriyle sahaya çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün hem ekonomik anlamda hem de genel şartlar açısından zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Çakı, şunları kaydetti:

"Bu dönemde başta genel menajerimiz Nihat Mala olmak üzere, oyuncularımız ve sağlık ekibimize kadar herkes tek yürek oldu. Yaşanan sorunlara karşı birlik ve dayanışma içinde çalıştık. Avrupa Ligi seviyesindeki takımlara karşı oynarken dahi şunu söyledik. Bizim hala oynamadığımız maçlar varken rehavete kapılmamıza gerek yok. Nasıl diğer maçlara bakmadan sahaya çıktıysak bu maça da aynı şekilde çıkalım. Sadece işimize odaklandık. Müthiş bir maç oynadık. Harika bir savunma, büyük bir mücadele gösterdik. Takımımla, oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımız her zamanki gibi yanımızdaydı, onlara gönülden teşekkür ediyorum."

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