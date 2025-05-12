Guduric'ten Sporx'e Tarık Biberovic yanıtı!

Fenerbahçe Beko forması giyen Marko Guduric, düzenlenen medya gününde Sporx'ten Hakan Celep'in sorularına cevap verdi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Guduric, "Marko bize liderlik sırlarını anlatabilir mi? Final-Four için arkadaşlarını motive ediyor mu?" sorusunun ardından, "Aslında bu antrenörümüzün görevi. Gerçek liderimiz o. Bunları konuşmayı çok sevmiyorum. Takımla ilgili bir şey bu, tek başımıza bir başarı kazanamayız. Önemli olan bu." dedi.
Guduric, "Fenerbahçeliler Tarık Biberovic'in uzun yıllar takımda kalmasını istiyor? Tarık'a bu konuda tavsiye veriyor mu?" sorusuna ise, "Fenerbahçe olarak tabii ki tutmak istiyoruz. Ama her basketbol oynayan sporcu gibi hedef her zaman NBA oluyor. Hayatlarında bir kere gitmek istiyorlar. İyi bir fırsat çıkarsa gidebileceğini konuştuk. Daha sonra tekrar Türkiye'ye ve takımı Fenerbahçe'ye dönebilir. Onun ve ailesinin kararı. Fenerbahçe ve kulüp olarak tabii ki onu burada tutmak isteriz." yanıtını verdi.
Guduric, "Marko bize liderlik sırlarını anlatabilir mi? Final-Four için arkadaşlarını motive ediyor mu?" sorusunun ardından, "Aslında bu antrenörümüzün görevi. Gerçek liderimiz o. Bunları konuşmayı çok sevmiyorum. Takımla ilgili bir şey bu, tek başımıza bir başarı kazanamayız. Önemli olan bu." dedi.
Guduric, "Fenerbahçeliler Tarık Biberovic'in uzun yıllar takımda kalmasını istiyor? Tarık'a bu konuda tavsiye veriyor mu?" sorusuna ise, "Fenerbahçe olarak tabii ki tutmak istiyoruz. Ama her basketbol oynayan sporcu gibi hedef her zaman NBA oluyor. Hayatlarında bir kere gitmek istiyorlar. İyi bir fırsat çıkarsa gidebileceğini konuştuk. Daha sonra tekrar Türkiye'ye ve takımı Fenerbahçe'ye dönebilir. Onun ve ailesinin kararı. Fenerbahçe ve kulüp olarak tabii ki onu burada tutmak isteriz." yanıtını verdi.