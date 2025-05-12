Erkek Boks Milli Takımının Polonya hedefi, 10 sıklette başarı

Erkek Boks Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek 2025 Feliks Stamm Dünya Boks Kupası'nda 10 sıklette de başarı hedefliyor.



Varşova'da 17 Mayıs'a kadar sürecek ve dünya sıralaması için büyük önem taşıyan organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde 50 kiloda Metehan Adıgüzel, 55 kiloda Semih Gümüş, 60 kiloda Mehmethan Çınar, 65 kiloda Ahmet Pekel, 70 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Sultan Osmanlı, 80 kiloda Birol Aygün, 85 kiloda Samet Ersoy, 90 kiloda Emrah Yaşar ve +90 kiloda Mücahit İlyas temsil edecek.



Milli takım antrenörü Turgut Dereköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl olimpiyatlardaki kota maçlarının değiştiğine dikkati çekti.



Kota maçları yerine puanlı turnuvaların geldiğini anlatan Dereköylü, "Bu puanlı turnuvalarda en çok puanı toplayan kendi sıkletinde ilk 16'ya girenler 2028'de olimpiyatlara gidecek. Biz de bunun çalışmasını yapıyoruz. Milli takım olarak yeni yönetimle birlikte güzel enerji yakaladık." dedi.



Uzun kamp süreci geçirdiklerini ifade eden Dereköylü, "Amacımız Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak, ülkemize madalyalar kazandırmak. Turnuvaya 10 sıklette gidiyoruz. 10 sıklette de en iyi puanları almak istiyoruz. Tüm sıkletlerde iddialıyız. Sporcularımızı deneme açısından Litvanya, Belçika, İran ve Almanya'da maçlara gönderdik. Bu Türk boks tarihinde olmayan bir şeydi. Aynı anda 4 turnuvaya gönderdik. En güzel şekilde orada ülkemizi temsil ettik. Bu turnuvalar hazırlık turnuvasıydı. Bizim için önemli olan puan turnuvalarında başarılı olup en iyi puanları toplamak." diye konuştu.



Puanlı turnuvaya ilk kez katılacaklarını aktaran Dereköylü, "Bir sporcu yılda en fazla 4 turnuvaya katılacak. Burada aldığı puanlar değerlendirilecek. Bunun haricinde Liverpool'da eylül ayında Dünya Şampiyonası var. Burası bizim içim çok önemli. Şampiyon olan 1500 puan alacak." ifadelerini kullandı.



Antrenör Selim Vinçoğlu da uyum içerisinde güzel bir şekilde hazırlık yaptıklarını söyledi.



Bu yılın en önemli organizasyonunun eylül ayındaki Dünya Şampiyonası olduğunu ifade eden Vinçoğlu, "Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda alabildiğimiz kadar madalya." ifadelerini kullandı.



Milli boksör Mücahit İlyas da sistem değişikliğine vurgu yaparak "Eskiden olimpiyat kota müsabakaları oluyordu. Şimdi puanlı oldu. Bu yıla 4 müsabaka verdiler. Puan toplayarak olimpiyata vize almaya çalışacağız. Hedefim amatörün en zirvesi olimpiyat altın madalyası." değerlendirmesinde bulundu.



