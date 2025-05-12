Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Sena Yılmaz altın madalya kazandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Sena Yılmaz, altın madalya elde etti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fujairah şehrindeki şampiyonanın üçüncü günü tamamlandı.
Kızlarda 51 kiloda tatamiye çıkan Sena, ABD'den Taylor Jo Gavin'i yenerek dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fujairah şehrindeki şampiyonanın üçüncü günü tamamlandı.
Kızlarda 51 kiloda tatamiye çıkan Sena, ABD'den Taylor Jo Gavin'i yenerek dünya şampiyonu oldu.
🥇🇹🇷Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Sena Yılmaz, altın madalya elde etti.
🥋Kızlarda 51 kiloda tatamiye çıkan Sena, ABD'den Taylor Jo Gavin'i yenerek dünya şampiyonu oldu.pic.twitter.com/uTCLmR62KA
— Sporxtv (@sporxtv) May 12, 2025