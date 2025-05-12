Karşıyaka'da kaptan Cenk Ahmet yok

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta perşembe günü Play-Off grup finalinin ilk randevusunda rakibi Muşspor'a konuk olacağı maça saatleri sayan Karşıyaka'da takım kaptanı Cenk Ahmet sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.



Ligde 26 Nisan'da Bursaspor'la oynanan normal sezonun son maçı öncesi sahada ısınırken sakatlanıp forma giyemeyen 37 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu halen takıma dönemedi.



Yeşil-kırmızılılar, Cenk Ahmet'i eşleşmede 19 Nisan Pazartesi günü Alsancak Stadı'nda yapılacak rövanş maçına yetiştirmeye çalışıyor. Karşıyaka'da Cenk bu sezon 26 maçta görev yaparak 2 gol attı.



İzmir ekibinde 1 Nisan'daki Kuşadasıpor sınavında çapraz bağlarından sakatlanıp normal sezonun son 4 maçını kaçıran Bedirhan ise iyileşti. Kaf-Kaf'ta futbolcular, teknik heyet ve Başkan İlker Ergüllü, Toray Altan'ın davetiyle akşam yemeğinde bir araya gelip moral dopingi yaptı.



