12 Mayıs
Kayserispor-Antalyaspor
20:00
12 Mayıs
Venezia-Fiorentina
19:30
12 Mayıs
Atalanta-Roma
21:45
12 Mayıs
Sheffield United-Bristol City
22:00
12 Mayıs
Altınordu-Kastamonuspor
16:00
12 Mayıs
Belediye Vanspor-Aksarayspor
16:00

76ers, Grimes ve Yabusele ile sözleşme uzatmayı planlıyor

Philadelphia 76ers'ın, sınırlı serbest oyuncu statüsüne sahip olacak Quentin Grimes ve Guerschon Yabusele ile yeniden sözleşme imzalamayı planladığı bildirildi.

calendar 12 Mayıs 2025 13:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Youtube
76ers, Grimes ve Yabusele ile sözleşme uzatmayı planlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Philadelphia 76ers, sınırlı serbest oyuncu statüsüne sahip olacak Quentin Grimes ve Guerschon Yabusele ile yeniden sözleşme imzalamayı planlıyor.

Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre, takım yönetimi Grimes ile uzun vadeli bir iş birliğini sürdüreceğine inanıyor.

Grimes, All-Star arasından sonra çıkışa geçti ve maç başına 22.7 sayı, 5.0 ribaund ortalamaları yakalayarak dikkat çekti. Takımın onun hücumdaki katkısından oldukça memnun olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Sixers, Fransız oyuncu Guerschon Yabusele ile de anlaşma yenilemeyi planlıyor. 2025-26 sezonu için Oubre, Drummond ve Gordon'ın takımla kalması beklenirken, bu transferler takımın derinliğini korumak adına kritik önem taşıyor.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.