Philadelphia 76ers, sınırlı serbest oyuncu statüsüne sahip olacak Quentin Grimes ve Guerschon Yabusele ile yeniden sözleşme imzalamayı planlıyor.



Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre, takım yönetimi Grimes ile uzun vadeli bir iş birliğini sürdüreceğine inanıyor.



Grimes, All-Star arasından sonra çıkışa geçti ve maç başına 22.7 sayı, 5.0 ribaund ortalamaları yakalayarak dikkat çekti. Takımın onun hücumdaki katkısından oldukça memnun olduğu belirtiliyor.



Ayrıca Sixers, Fransız oyuncu Guerschon Yabusele ile de anlaşma yenilemeyi planlıyor. 2025-26 sezonu için Oubre, Drummond ve Gordon'ın takımla kalması beklenirken, bu transferler takımın derinliğini korumak adına kritik önem taşıyor.



