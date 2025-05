Dünya Şampiyonu 13 yaşındaki milli paralimpik yüzücü Yüce'nin hedefi Los Angeles 2028

Kas ve güç eksikliği teşhisiyle doğan ve tedavi amacıyla başladığı yüzme sporunda ilerleyerek dünya şampiyonluğuna ulaşan Esra Yüce'nin hedefi 2028 olimpiyatlarında Türkiye'ye madalya getirmek.



Son olarak Sırbistan'da yapılan, 56 ülkeden 2 bin 742 sporcunun yarıştığı GYMNASIADE ISF U15 Dünya Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte birinci, 50 metre sırtta ise ikinci olan milli para yüzücü Esra Yüce, genç yaşına rağmen gelecek vadeden ve gelecek yıllarda paralimpik yüzmede Türkiye'nin madalya beklediği isimlerden biri olarak görülüyor.



Ellerini kullanamadığı için antrenörünün yaptığı özel bir aparat ile müsabakalara katılan Uludağ Oksijen Spor Kulübü yüzücüsü Yüce ve Antrenörü İlyas Aziz, AA muhabirine, spora başlama hikayesi, elde edilen başarılar, geleceğe ilişkin hedefler ve engellilerin spordaki temsilleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Bursa'da bir eğitimci olan okul müdürü Sinan Yüce ve ev hanımı Fatma Yüce'nin üç çocuğunun en küçüğü olan Esra Yüce'ye doğduğunda doktorlar kas ve güç eksikliği teşhisi koydu. Tedavi ve rehabilitasyon amacıyla doktorlar Yüce'ye yüzmesini önerirken, Yüce'nin havuz ile tanışması henüz 5 yaşında gerçekleşti.



"Hedefim olimpiyatlar"



Ailesinin kendisini haftalık olarak belirli günlerde Bursa'daki havuzlara götürdüğünü ve burada çalışmaya başladığını söyleyen Yüce, çalışırken zamanla hocalarının kendisinde sporcu yeteneği gördüğünü ve ailesiyle de konuşularak artık sadece tedavi için değil, sporu profesyonel anlamda müsabakalara hazırlık yapmaya başladıklarını belirtti.



Yüce, "Yüzmeye doktorum beni kollarımla tedavi amacıyla başlatmıştı. Kollarım güç kazansın, kas kütlem gelişsin diye başladığım spor, antrenörlerimin beni keşfetmesiyle farklı bir yöne evrildi. Hocalarım yüzmede yeteneğimin olduğunu keşfetti ve bir sporcu olabilmem yönünde çalışmalar başladı." dedi.



Okula ilk başladığı zamanlarda, farklılığı nedeniyle insanların içinde olmaktan çekindiğini, insanlardan farklı tepkiler almaktan korktuğu için içine kapanık bir çocukluk yaşadığını, bu çekinceyi de bugün spor sayesinde aştığını belirten Yüce, henüz çocuk yaşta başladığı spor sayesinde bugün hiçbir sorun yaşamadığını söyledi.



Milli takım seçme müsabakalarında yarışan ve 2024 yılında Milli Takıma seçilen Yüce, temmuz-ağustos ayları arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'na katılmak için belirlenen barajı geçip üstüne yüksek dereceler getirdiğini, ancak kota nedeniyle Paris'e giden ekipte yer alamadığını ifade etti.



Yüce, ilk olarak 2017-2018 yılları arasında henüz 5 yaşındayken yüzmeye başladığını, bugün ise 13 yaşında olimpiyat barajlarını geçebilen bir milli sporcu olarak antrenmanlarını sürdürdüğünden ve geleceğe ilişkin hedeflerinden bahsederek, şöyle devam etti:



"Bugün geldiğim noktada, son olarak Sırbistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte birinci, 50 metre sırtta ise ikinci oldum. İtalya'da benden yaşça büyüklerle yarıştığım paralimpik şampiyonasında ikinci oldum. Antrenmanlarımı hocalarım ve ailemin desteğiyle sıkı sıkıya devam ettiriyorum. Hedefim, 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek olan Paralimpik Oyunları'na katılıp ülkemi temsil etmek ve madalya kazanmak."



"Sümeyye abla gibi başarılı bir sporcu olup örnek olmak istiyorum"



Bireysel antrenmanlarının yanı sıra milli takım düzeyindeki kamplara da katıldıklarını ifade eden Yüce, milli takıma seçilmesinin ardından Eskişehir'de düzenlenen bir kampta paralimpik sporda Türkiye'nin önemli sporcularıyla birlikte antrenman yapma fırsatını elde ettiklerini, onlarla birlikte çalışmanın kendisini hem başarılı olmaya teşvik ettiğini hem de hedeflerini yükselttiğini söyledi.



Yüce, "Paralimpik yüzmenin rol modeli" olarak görülen, Dünya ve Avrupa Şampiyonu madalyalarına da sahip olan Sümeyye Boyacı ile yaptığı antrenmanı unutamadığını aktarırken, şöyle devam etti:



"Hocam, 2028'de olimpiyatlara katılabileceğimi düşünüyor, beni bu doğrultuda hazırlıyor. Ben de katılmayı çok istiyorum ve bunun için antrenmanlarıma devam ediyorum. O antrenmanlarımızdan biri olan milli takım düzeyinde, Eskişehir'de düzenlenen bir kamp programında milli sporcularımızla beraber antrenmanlarımızı yapmıştık. Sümeyye ablayla antrenman yaptım. O bana antrenman boyunca hep destek oldu, bizlerle ilgilendi. Bunu unutamıyorum, ona da teşekkür ederim. Ben de onlar gibi bir gün çok başarılı, ülkesini temsil eden, bayrağını, madalyasını taşıyan bir sporcu olmayı hedefliyorum."



Kendisi gibi engeli bulunan veya çeşitli çekinceleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan engellilerin spora kazandırılmasının çok önemli olduğunu, pek çok yeteneğin bugün evlerinde olabileceğine de vurgu yapan Yüce, "Bence onlar da kendilerine güvenmeli, bir spor yapmalı, bir sporla mutlaka uğraşmalı. Onlar için de daha iyi olur hem sağlıkları hem kariyerleri hem de kişisel gelişimleri için. Belki günün birinde çok başarılı bir sporcu olabilirler, belki başarı kazanan diğer büyüklerimizi bile geçebilirler. Bunun için, kendileri için spora başlamalarını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.



"Yaşı küçük olmasına rağmen barajları geçebiliyor"



Paralimpik seviyede 10 yıldır antrenörlük yapan ve Esra ile 2018 yılından bu yana antrenmanlarını sürdürdüklerini belirten Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden İlyas Aziz ise Yüce'yi, karşılaştığı ve takip ettiği önemli yeteneklerden biri olarak gördüğünü, Türkiye'nin ilerleyen yıllarda bu ismi spor müsabakalarında çokça kez duyacağını umduğunu ifade etti.



Aziz, Yüce'nin kollarını kullanamaması sebebiyle özel bir aparat ile havuzdan çıkışını yaptıklarını, Yüce'nin bu aparatı ağzında, dişlerinin arasında sıkıca tutup buradan aldığı kuvvet ile kendini ittirdiğini, bunun da hem basının hem de spor camiasının ilgisini çektiğini söyledi.



Elde ettiği başarıların hem kendi yaş grubu hem de bunun üstündeki yaş grupları arasında önemli dereceler olduğuna vurgu yapan Aziz, şöyle devam etti:



"Esra kızımızın başarısını değerli kılan bir unsur var, o da Esra'nın yaşının henüz çok küçük olması. 13 yaşında olmasına rağmen bugün Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat katılım barajlarını geçebiliyor. Dolayısıyla gelecek vadeden bir sporcumuz. İnşallah 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek olan Olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz – ki her sporcunun ve antrenörün hayali ve hedefi olan Olimpiyat altın madalyasıdır. Bizim de rüyalarımızı süsleyen hedeflerimizin en önceliklisi tabii ki Olimpiyat altın madalyasını kazanmak. O yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz ve Esra bunu başaracaktır. Ben inanıyorum. Esra da buna inanıyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz."



Aziz, 3 yıl sonra gerçekleşecek Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmanın hedefi kadar, İstanbul'da temmuz ayında gerçekleşecek Avrupa Gençlik Oyunları ile eylül ayında Singapur'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası müsabakalarının en yakın hedefleri olduğunu, buradan başarıyla dönmeyi arzuladıklarını belirtti.



Türkiye'nin paralimpik yüzmede son dönemde bu kadar iyi olmasının, spora olan ilgiyi de artırdığını belirten antrenör Aziz, "Bu işte paralimpik yüzmenin adeta marka değeri olarak bileceğimiz, geçmişte Beytullah Eroğlu, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Umut Ünlü gibi bu branşa değer katan milli sporcularımız var. Esra da bu sporcuları izliyor, takip ediyor. Onları kendine örnek alıyor. Ve onlar gibi başarılı olma yönünde çalışmaya devam ediyor. İnşallah o da diğer kardeşlerine, kendisinden sonra gelenlere örnek olacak." dedi.



Aziz, daha çok engelli sporcuyu havuzlarda görmeyi, bir antrenör olarak daha fazla uluslararası müsabakalarda çok sayıda sporcuyla Türkiye'yi temsil etmeyi arzuladıklarını dile getirirken, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz de burada yüzme anlamında destek olmaya çalışıyoruz. Onlara buradan şunu söyleyebilirim: Lütfen evde kalmayın. Her engelli bireyin de kendini ifade edebileceği, başarılı olabileceği bir spor dalı mutlaka vardır. Evlerinden çıksınlar, bir spor sahasına gitsinler, yüzme havuzuna gitsinler. 'Ben spor yapmak istiyorum' diyen her engelliye bütün spor sahaları, kapıları ardına kadar açık. Hepiniz bu sporun paydaşı olabilir, bu başarıları elde edenler bir gün mutlaka siz de olabilirsiniz. Yeter ki evinizden çıkın; havuzlara, sahalara, salonlara siz de katılın."