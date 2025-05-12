Wade Baldwin'den Sporx'e açıklama: 'Final-Four'a yüzde yüzle gideceğim'

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Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Wade Baldwin, Sporx'ten Hakan Celep'in sorusuna cevap verdi.
Baldwin, "Sezon içerisinde bazı sakatlık sorunları yaşadı. Şu anda ne durumda? Final-Four'a yüzde 100 olarak gidiyor mu?" sorusunun ardından, "23 Mayıs'ta hazır olacağım gitmek için." dedi.
Fenerbahçe Beko, Final-Four'da yarı final ilk maçında 23 Mayıs Cuma günü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Wade Baldwin, Sporx'ten Hakan Celep'in sorusuna cevap verdi.
Baldwin, "Sezon içerisinde bazı sakatlık sorunları yaşadı. Şu anda ne durumda? Final-Four'a yüzde 100 olarak gidiyor mu?" sorusunun ardından, "23 Mayıs'ta hazır olacağım gitmek için." dedi.
Fenerbahçe Beko, Final-Four'da yarı final ilk maçında 23 Mayıs Cuma günü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaşacak.