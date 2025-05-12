Orlando Magic'in yedek uzun oyuncusu Moritz Wagner, takımının yükselen performansından büyük gurur duyduğunu ifade ederek, Orlando'da kalma arzusunu açıkça dile getirdi.



Sezonun ikinci yarısını ve playoffların bir bölümünü kaçıran Alman oyuncu, yaz kampına hazır olmak için çalışmalarını sürdürüyor.



"NBA'de oyuncu sirkülasyonu çok yüksek. Ancak kişisel kariyerinizin ötesinde, daha büyük bir yapının parçası olmak çok özel ve kıymetli. Bu şehirde yeniden basketbol heyecanının oluştuğunu görmek harika," ifadelerini kullanan Wagner, Orlando taraftarıyla kurduğu bağa dikkat çekti.



Orlando Magic'in elinde Wagner için 11 milyon dolarlık bir takım opsiyonu bulunuyor. Eğer bu opsiyon kullanılmazsa, Magic oyuncuyla Bird hakları sayesinde yeniden anlaşma yoluna gidebilir. Tecrübeli uzun, her iki senaryoda da takımda kalmayı umduğunu belirtti:



"Burada çok mutlu hissediyorum. Değerli olduğumu biliyorum. Burası profesyonel bir ortam, hiçbir şey garanti değil ama ben burada kalmak istiyorum."



